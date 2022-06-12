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Сегодня, 11:22

Штырков назвал шикарным бой между Прохазкой и Тейшейрой на турнире UFC 275

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Боец клуба «Архангел Михаил» Иван Штырков прокомментировал титульный бой в полутяжелом весе между Иржи Прохазкой (29-1-3) и Гловером Тейшейрой (33-8) на турнире UFC 275 в Сингапуре.

«Шикарный бой. Тейшейра — настоящий мужик с большой буквы! Он — настоящий чемпион и огромный молодец. Уважение ему. Единственное, я не понял, когда Гловер в пятом раунде начал хорошо попадать, потряс Прохазку дважды и почему-то уходил в борьбу. А там оставалось для победы совсем немного — пару тычков и можно было делать добивание. Конечно, бой — пяти раундовый, сил уже немного осталось. Однако, если у него в пятом раунде были такие мощные удары, он действительно уникальный спортсмен, боец. Огромное спасибо ему за этот бой — да и за все предыдущие бои. Теперь я понимаю, как Блахович «прикурил» и почему (смеется)», — цитирует MMA.Metaratings.ru Штыркова.

29-летний чешский боец Прохазка победил 42-летнего бразильца Гловера Тейшейру в главном поединке турнира UFC 275 удушающим приемом за 28 секунд до конца пятого раунда и завовевал пояс в полутяжелом весе. Отметим, что Тейшейра впервые в карьере проиграл сабмишеном.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/styrkov-o-pobede-teiseiry-teper-ya-ponimayu-kak-blaxovic-prikuril-i-pocemu-40443/
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