Иржи Прохазка рассказал, почему не считает бой с Тейшейрой красивым

Новый чемпион UFC в полутяжелом весе Иржи Прохазка (29-3) признался, что бой с Гловером Тейшейрой (33-8) был тяжелым и что он очень недоволен своим выступлением.

«Я немного устал, потому что обязан был выложиться на 100 процентов, а не просто показать красивый бой, — сказал чешский боец на пресс-конференции после турнира. — Я доволен, что бой был тяжелым, но мое выступление было просто ужасным. Вы же видели бой. Мой план... к черту план. Моя философия заключалась в доминировании над Гловером. Я не хотел быть просто выжившим. Я хотел быть охотником. В следующем поединке я буду охотником. Это был тяжелый, наполненный кровью бой, но это не красиво. Возможно, для фанатов это красиво, но не для меня. Я предпочитаю выходить из поединка без тяжелых повреждений».

Прохазка победил Тейшейру удушающим приемом за 28 секунд до окончания поединка, тем самым нанеся бразильцу первое поражение сабмишном в карьере. Бой состоялся 12-го июня на UFC 275 в Калланге, Сингапур.