Штырков: «Бой с Емельяненко? С инвалидом или женщиной — то же самое»

Российский боец Иван Штырков порассуждал на тему гипотетического противостояния с тяжеловесом Александром Емельяненко.

«Бой с Александром Емельяненко? Никогда, — сказал Штырков журналистом перед турниром RCC 15. — А потом предложат бой с инвалидом, с одноруким или женщиной? Это примерно то же самое. Предлагать профессиональному бойцу подраться с Емельяненко — это оскорбление. Это не в том плане, что Александр не достоин. Это как с ребенком подраться. Все вы прекрасно понимаете, что на данный момент с ним все. Александра как спортсмена нет».

В главном событии турнира RCC 15, который состоится 13 мая в Екатеринбурге, Штырков встретится с Петром Романкевичем. Бой пройдет по правилам кикбоксинга.

?Следующим соперником Емельяненко станет блогер и рэпер Евгений Ершов. Бой состоится на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который пройдет 26 мая в Москве.