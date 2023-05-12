Штырков: «Петр Ян собирается с мыслями, чтобы разорвать»

Российский боец Иван Штырков рассказал, в каком состоянии находится экс-чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян после поражения от Мераба Двалишвили.

«Как дела у Петра Яна? Живет, проводит время с семьей, восстанавливается, собирается с мыслями и силами, чтобы разорвать, — сказал Штырков журналистам перед турниром RCC 15. — В среду он тренировался. Видел, как он работает над физическими кондициями».

Петр Ян единогласным решением судей уступил Двалишвили. Бойцы встретились на турнире UFC Fight Night 221, который проходил в ночь на 12 марта в Лас-Вегасе.

13 мая Штырков проведет бой правилам кикбоксинга против Петра Романкевича. Бойцы возглавят турнир RCC 15 в Екатеринбурге.