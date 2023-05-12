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Василевский: «Александру Емельяненко не то что драться, два слова сказать тяжело»

Алина Савинова
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Российский боец ММА Вячеслав Василевский высказался о предстоящем поединке Александра Емельяненко с блогером Евгением Ершовым.

«Если дают эти бои и возможность зарабатывать какие-то деньги, ему нужно брать. Что касается бойцовских качеств, мы с ним выступали в один вечер на «Бойцовском клубе РЕН ТВ». Я дрался с Никитой Солониным, а у него был бой со Святославом Коваленко. Свят средневес и при этом не просто дал конкурентный бой Саше, а побил его. Емельяненко тогда был даже лучше, чем сейчас. Сейчас я не удивлюсь, если его побьет Ершов. Невооруженным глазом видно, в каком Саша находится состоянии. Ему не то что драться, два слова сказать тяжело», — цитирует Василевского Metaratings.ru.

Поединок между Александром Емельяненко и Ершовым пройдет 26 мая в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/vasilevskii-sashe-emelyanenko-ne-to-chto-dratsya-dva-slova-skazat-tyazhelo-250388/
Александр Емельяненко
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