Шон О'Мэлли: «Еще 7 боев в UFC, и я заработаю на личный самолет»

Боец легчайшего веса UFC Шон О'Мэлли в интервью «СЭ» рассказал о планах приобрести личный самолет.

— Вы прилетели на турнир на частном самолете. Не жалеете, что сильно потратились на такой широкий жест?

— Вообще нет. Не так уж это и дорого (3-4 тысячи долларов за перелет. — Прим. «СЭ»). Боевая неделя — это время Sugar Show (Sugar, «сахар» — прозвище О'Мэлли. — Прим. «СЭ»), в эти дни я очень эгоистичен, не хочу иметь дела с аэропортами, досмотрами, охранниками, всей этой суетой. Просто хочу долететь до Вегаса максимально быстрым способом — так что траты на самолет вообще не проблема.

— Конор Макгрегор заработал на личный самолет за десять боев в UFC. Сколько боев потребуется вам, чтобы купить свой собственный, а не брать в аренду?

— Думаю, мне нужно будет провести еще где-то семь боев в UFC (сейчас у О'Мэлли шесть боев в UFC. — Прим. «СЭ»), возглавить парочку PPV-кардов, и тогда у меня будет свой самолет.

В ночь на 11 июля О'Мэлли подерется с Крисом Моутиньо в главном карде UFC 264.