Шон О'Мэлли дал прогноз на бой Перейры и Адесаньи

Второй номер рейтинга UFC в легчайшем дивизионе Шон О'Мэлли (16-1) считает, что экс-чемпион в среднем весе Исраэль Адесанья (23-2) может нокаутировать чемпиона в среднем весе Алекса Перейру (7-1).

«Сколько Алекс гоняет? Иззи просто нужно хорошенько попасть по нему, — отметил О'Мэлли на своем подкасте. — Если Алекс сбрасывает много килограмм, то его подбородок и мозговая жидкость могут быть повреждены. Я думаю, Иззи может включить борьбу. Он может провести пару тейкдаунов.

Но если Иззи проиграет, что тогда? Он ведь уже всех побил. Он недостаточно большой для полутяжелого веса. Он может встретиться с Бо Никалом или Хамзатом Чимаевым. Тогда Иззи может сказать: «Давайте закатим громкий бой!».

Перейра и Адесанья подерутся 8 апреля на UFC 287 в Майами, США.