Тренер Оливейры: «Бой с Дариушем не продлился трех раундов»

Диего Лима, тренер экс-чемпиона UFC в легком весе Чарльза Оливейры (33-9), считает, что поединок с Бенилом Дариушем (22-4) будет настоящей войной.

«Бой с Дариушем имеет смысл. Он идет на серии побед и является полноправным претендентом. Он хорош везде, как и Чарльз. Не сомневаюсь, что это будет война, которая не продлится и трех раундов», — сказал Лима в интервью Sherdog.

Оливейра и Дариуш встретятся 6 мая на UFC 288 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.