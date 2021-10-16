Шлеменко толкнул Гусейнова на дуэли взглядов: видео
16 октября, 17:00
Боец MMA Александр Шлеменко толкнул Артура Гусейнова на дуэли взглядов перед поединком на турнире Eagle FC 42.
Перед этим стало известно, что Гусейнов не уложился в вес. Из-за превышения лимита категории на 1,5 килограмма он начнет бой с предупреждением.
На счету 37-летнего Шлеменко 61 победа и 13 поражений в ММА, один бой был признан несостоявшимся. В активе 37-летнего Гусейнова 25 побед и 10 поражений.
Eagle FC 42 состоится 17 октября в Сочи на Красной Поляне. Бой Гусейнова и Шлеменко возглавит турнир.
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