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«Не бык и не баран». Шлеменко объяснил, почему толкнул Гусейнова на взвешивании

Александр Шлеменко объяснил, почему толкнул Артура Гусейнова на взвешивании
16 октября, 17:31
Александр Шлеменко. Фото Федор Успенский, «СЭ»
Александр Шлеменко. Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Экс-чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко прокомментировал потасовку с Артуром Гусейновым на церемонии взвешивания перед боем.

«Противостояние состоится с его конкурентным преимуществом, — сказал Шлеменко журналистам после взвешивания. — Удивлен ли я? Нет. Зачем я его толкнул, а не стал упираться? А зачем мне с ним упираться? Я не какой-то бык или баран, чтобы с ним упираться. Поэтому и толкнул».

Шлеменко и Гусейнов возглавят турнир EFC 34, который состоится в воскресенье, 17 октября, в Сочи.

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Ислам Бабаджанов все материалы автора
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