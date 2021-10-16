«Не бык и не баран». Шлеменко объяснил, почему толкнул Гусейнова на взвешивании

Экс-чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко прокомментировал потасовку с Артуром Гусейновым на церемонии взвешивания перед боем.

«Противостояние состоится с его конкурентным преимуществом, — сказал Шлеменко журналистам после взвешивания. — Удивлен ли я? Нет. Зачем я его толкнул, а не стал упираться? А зачем мне с ним упираться? Я не какой-то бык или баран, чтобы с ним упираться. Поэтому и толкнул».

Шлеменко и Гусейнов возглавят турнир EFC 34, который состоится в воскресенье, 17 октября, в Сочи.