Шлеменко: «Сколько детей должно быть в семье? Полный род — 16 детей»

Экс-чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко (63-15) в интервью «СЭ» заявил, что России необходимы многодетные семьи.



«У меня пятеро детей. Сколько должно быть? Нет такого понятия «должно». Полный род — 16 детей. Если ты хочешь выполнить полный род, то 16 детей. Полрода — 8 детей. Вот и думайте. Что значит должно быть? Кто так решил?

Это не на мой взгляд, а если брать полный род, который ты можешь сделать, это 16 детей. Если готов — пожалуйста. Конечно, это хорошо. Что в этом плохого? Дети — это хорошо. Это же счастье. Чем больше детей, тем больше счастья.

Будет перенаселение? Вы видели нашу страну? Вы ездили на поезде? Какое перенаселение? У нас демографическая проблема, нам миллионами завозят мигрантов. Зачем? Если бы у нас наши рожали, нам бы не надо было их завозить сюда. Какое перенаселение? Чего? Какая глупость!» — сказал Шлеменко.

Шлеменко и Александр Илич (15-5) проведут реванш 15 декабря в Екатеринбурге на турнире RCC 17.