Шлеменко: «Переименовать Волгоград в Сталинград — хорошая инициатива»

Боец ММА Александр Шлеменко в интервью «СЭ» высказал свое отношение к Иосифу Сталину.

— Есть инициатива переименовать Волгоград в Сталинград.

— Хорошая инициатива. Люди умирали за Сталина, жизнь свою отдавали. Конечно за него. Посмотрите хроники, сколько народу пришло его хоронить, проститься с ним. Сколько людей еще живущих, вы с ними поговорите. Я говорю — я знаю как о нем люди отзываются, которые понимают, которые жили в те времена.

А что он сделал с нашей страной? Экономическое чудо. Самое главное чудо — только в сталинские годы цены снижались. Почему бы это не взять на вооружение? А сейчас с каждым годом растут.

— А лагеря? Репрессии?

— Да я вас умоляю! Солженицына надо поменьше подпускать было: все можно опошлить. Не только в Советском Союзе так жили. Тогда были сложные годы, по-другому было никак. Конечно, мы сейчас берем все самое плохое. А зачем? Если вы не имеете великого прошлого, вы не будете иметь великого будущего. У нас оно есть, но его нужно украсть, опошлить и оболгать, придумав какую-то непонятную, выдуманную историю, которая не бьется и рассказывать сказки, как надо жить. Вот и все. Просто ходить на побегушках и кланяться, когда к нам придут дяди и дадут нам три копейки с барского плеча за бусы. Как у туземцев.

По данным статистики первого спецотдела бывшего МВД СССР (ныне — МВД РФ), в период с 1 января 1921 года по 1 июля 1953 года по обвинениям в совершении контрреволюционных и других особо опасных государственных преступлений было осуждено 4 060 306 человек, из них 799 455 приговорены к высшей мере наказания. (РИА Новости)