Шлеменко рассказал, почему не стал смотреть с сыновьями «Брат» и «Брат 2»

Экс-чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко рассказал, почему не стал смотреть с сыновьями фильмы «Брат» и «Брат 2».

«Что порекомендовал бы к просмотру? Раньше я рекомендовал «Брат», «Брат 2», но я захотел его посмотреть со своими детьми, пацанами, но выключил. Почему? Представь, сколько там сцен курения и выпивания. Зачем мне эти сцены показывать? Я хочу, чтобы они подросли хотя бы до 15 лет, чтобы хоть что-то осознавали. Все мои разговоры — воздействие на сознание. Хорошо, что хоть я это не употребляю. «Собачье сердце» порекомендовал бы. Обязательно. Очень крутой фильм. Но опять же, для молодых это будет непонятный фильм. Этот фильм уже для поживших людей, повидавших виды, либо занимающихся психологией. Они поймут и найдут для себя интересные вещи, — сказал Шлеменко в интервью «СЭ».

15 декабря на турнире RCC 17 в Екатеринбурге Шлеменко проведет реванш с Александром Иличем. В их первом поединке победу техническим нокаутом в первом раунде одержал Илич.