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Сегодня, 11:10

Шлеменко рассказал, чем закончился его конфликт с рэпером Бастой

Евгений Нарижный
Корреспондент отдела единоборств
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Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко ответил, состоялась ли его встреча с рэпером Василием Вакуленко (Бастой) после конфликта, который возник в 2021 году.

«Я хотел с ним встретиться, было пару вопросов к нему, — сказал Шлеменко «СЭ». — Я ему позвонил, он мне оставил свой номер. Мы поговорили, все решили. У нас осталась еще договоренность о встрече, просто не было возможности. У него тоже ведь были проблемы с наркотиками? У всех... Хорошо, что сейчас нет. И главное, что они не пропагандируют».

Следующий бой Александра Шлеменко пройдет по правилам кикбоксинга против Ясубея Эномото. Поединок состоится 21 апреля на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ». По ММА Шлеменко выступит в июле на турнире SFC 8 против экс-бойца UFC Алекса Оливейры.

Александр Шлеменко
Василий Вакуленко (Баста)
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