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Сегодня, 11:17

Корешков считает, что Шара Буллет громко заявит о себе в UFC

Алина Савинова
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Боец Bellator Андрей Корешков поделился мыслями о перспективах Шарабутдина «Шары Буллета» Магомедова в UFC.

«Если посмотреть, как быстро Шара подписался в UFC, то понятно, что у него хороший потенциал. Мне очень интересно, что из этого получится. Думаю, он сможет громко заявить о себе. Главное, чтобы все шло по его плану», — приводит «РБ Спорт» слова Корешкова.

Также он рассказал, представляет ли Магомедова в бою против Исраэля Адесаньи или Роберта Уиттакера.

«Все зависит от того, как он о себе заявит и кого будет побеждать. Мне кажется, бой с Адесаньей для Шары более удобный, чем с Уиттакером чисто стилистически. Шара — хороший кикбоксер, и бои против кикбоксеров будут удобными. Вряд ли его там кто-то чем-то сильно удивит», — добавил Корешков.

Ранее сообщалось, что Магомедов проведет дебютный бой в августе этого года. В активе Шары Буллета 11 побед и ни одного поражения в боях по правилам ММА.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-koreshkov-shara-bullet-gromko-zayavit-o-sebe-v-ufc/
ММА
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