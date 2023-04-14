Корешков считает, что Шара Буллет громко заявит о себе в UFC

Боец Bellator Андрей Корешков поделился мыслями о перспективах Шарабутдина «Шары Буллета» Магомедова в UFC.

«Если посмотреть, как быстро Шара подписался в UFC, то понятно, что у него хороший потенциал. Мне очень интересно, что из этого получится. Думаю, он сможет громко заявить о себе. Главное, чтобы все шло по его плану», — приводит «РБ Спорт» слова Корешкова.

Также он рассказал, представляет ли Магомедова в бою против Исраэля Адесаньи или Роберта Уиттакера.

«Все зависит от того, как он о себе заявит и кого будет побеждать. Мне кажется, бой с Адесаньей для Шары более удобный, чем с Уиттакером чисто стилистически. Шара — хороший кикбоксер, и бои против кикбоксеров будут удобными. Вряд ли его там кто-то чем-то сильно удивит», — добавил Корешков.

Ранее сообщалось, что Магомедов проведет дебютный бой в августе этого года. В активе Шары Буллета 11 побед и ни одного поражения в боях по правилам ММА.