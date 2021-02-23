Шлеменко проведет бой на турнире AMC Fight Nights во Владивостоке

Российский боец Александр Шлеменко проведет поединок на турнире AMC Fight Nights во Владивостоке. Об этом рассказал президент организации Камил Гаджиев.

«Бой Александра Шлеменко планируется на турнире во Владивостоке. Соперник пока не известен, в ближайшее время начнем работу в этом направлении», — сказал Гаджиев ТАСС.

В активе 36-летнего Шлеменко 59 побед, 13 поражений, еще один бой был признан несостоявшимся.