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Российский боец Алексей Олейник исключен из рейтинга UFC

17:21
Алексей Олейник. Фото Дарья Исаева., "СЭ"
Алексей Олейник. Фото Дарья Исаева., "СЭ"
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Российский боец смешанных единоборств Алексей Олейник, выступающий в тяжелой весовой категории, исключен из рейтинга лучших бойцов UFC, сообщает сайт промоушена.

В минувшие выходные 43-летний Олейник техническим нокаутом проиграл американцу Крису Даукаусу, потерпев второе поражение кряду. В результате представитель США попал на 10-е место в обновленной версии рейтинга UFC, а россиянин оказался вне списка.

Деррик Льюис, который нокаутировал Кертиса Блейдса, поднялся не две строчки и занимает второе место.

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