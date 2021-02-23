Российский боец Алексей Олейник исключен из рейтинга UFC

Российский боец смешанных единоборств Алексей Олейник, выступающий в тяжелой весовой категории, исключен из рейтинга лучших бойцов UFC, сообщает сайт промоушена.

В минувшие выходные 43-летний Олейник техническим нокаутом проиграл американцу Крису Даукаусу, потерпев второе поражение кряду. В результате представитель США попал на 10-е место в обновленной версии рейтинга UFC, а россиянин оказался вне списка.

Деррик Льюис, который нокаутировал Кертиса Блейдса, поднялся не две строчки и занимает второе место.