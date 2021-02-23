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Форман считает, что Макгрегор должен бросить ММА и уйти в бокс

16:08
Конор Макгрегор. Фото Reuters
Конор Макгрегор. Фото Reuters

Легендарный боксер Джордж Форман считает, что Конору Макгрегору не стоит думать о трилогии с Дастином Порье и вместо этого переключиться на бокс, чтобы сразиться с Мэнни Пакиао. По мнению самого возрастного чемпиона в истории супертяжелого веса, у ирландца есть все шансы победить филиппинского боксера.

«Макгрегору трудно принять это, но он больше ударник, чем боец смешанного стиля, — сказал Форман в интервью Daily Star. — Я бы предпочел видеть его сейчас в боксерских поединках. Думаю, если состоится бой с Пакиао, то он должен одержать победу. По правилам бокса, более 10 раундов — Макгрегор победит его. Он уже привык к боксу, и в ММА у него больше ничего не получится. Пакиао очень хорош, но Макгрегор сможет одолеть его в данном боксерском противостоянии».

Макгрегор уступил Дастину Порье техническим нокаутом в январе на UFC 257. Это был бой-реванш. В 2014 году ирландец победил Порье нокаутом в первом раунде.

Что касается карьеры в боксе, Конор провел всего один бой. В 2017 году он сразился с непобежденным боксером Флойдом Мейвезером, уступив ему техническим нокаутом в 10-м раунде.

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