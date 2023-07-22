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Сегодня, 11:27

Шлеменко после победы: «Радует, что подзаткнул рот хейтерам»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Российский средневес Александр Шлеменко поделился эмоциями после победы над бывшим бойцом UFC Алексом Оливейрой.

«Сейчас мне радует что я чуть-чуть подзаткнул рот хейтерам, — сказал Шлеменко журналистам после победы. — Конечно же, они найдут оправдания, придумают куча всего, но хотя бы чуть-чуть я их подзаткнул. И дальше я постараюсь их больше заткнуть. На самом деле в моей жизни много чего произошло. Во-первых, я сбросил балласт из ненужных людей. Я продвинул наш промоушен, все получилось. Все наши ребята победили уверенно».

Шлеменко победил Оливейру удушающим приемом в первом раунде. Бой проходил 21 июля на турнире SFC в Омске.

Александр Шлеменко
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