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Ермеков — о подготовке к поединку против Шлеменко: «Надеюсь, он от меня никуда не денется»

Алина Савинова
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Казахстанский боец ММА Даурен Ермеков высказался о возможности проведения поединка с представителем России Александром Шлеменко.

«Да, смотрел предыдущий его поединок — хороший бой был. Надеюсь, он от меня никуда не денется. Главное, чтобы он согласился», — цитирует Ермекова Legalbet.kz.

21 июля Шлеменко провел поединок в Омске на SFC 8 против бразильца Алекса Оливейры, над которым одержал победу удушающим приемом в первом раунде.

На счету Ермекова 17 побед и 5 поражений в ММА. В активе Шлеменко 61 победа, 15 поражений и 1 ничья.

Источник: https://legalbet.kz/news/ermekov-o-podgotovke-k-boyu-protiv-shlemenko-nadeyus-on/
Александр Шлеменко
ММА
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