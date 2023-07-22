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Сегодня, 11:02

Эквадорский спортсмен проиграл бой, травмировавшись во время разминки в октагоне

Виталий Косик
Корреспондент
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Мигель Грихальва.
Фото Снимок трансляции

Эквадорский боец ММА Мигель Грихальва травмировался при разминке и проиграл бой на турнире FFC 64.

Спортсмен поднялся в октагон, оббежал его, после чего сделал прыжок, неудачно приземлился и повредил ногу. Помощь врачей Мигелю не помогла, и он покинул октагон прихрамывая.

После инцидента президент лиги FFC Джексон Мора объявил победителем несостоявшегося боя его оппонента Мартина Моллинедо.

В активе бойца было 8 побед в 8 поединках.

ММА
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