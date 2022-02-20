Бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко прокомментировал недавно анонсированный бой за титул чемпиона лиги Хабиба Нурмагомедова Eagle FC. Соперник российского ветерана ММА — чемпион Eagle FC в среднем весе Фаридун Одилов.

«Бой объявили, но пока не все хорошо, — сказал Шлеменко «СЭ». — Я разговаривал с организатором, я же человек порядочный, поэтому я их в известность поставил. Такая ситуация, что я до сих пор не могу бить рукой. Это нужно понимать. Я прекрасно понимаю, что для меня лучше было бы подраться в конце апреля, но я не могу с ним подраться в это время из-за Рамадана. Здесь я сделаю все, чтобы подраться, но с одной рукой выходить драться не собираюсь. Зачем мне это? Я предупредил организаторов, что я пытаюсь это сделать, и в начале марта за месяц до боя я попробую ударить рукой. Если будут проблемы, то тогда придется переносить бой или искать мне замену. Увидев этот кард, я понял, что организаторы подыскали мне замену. Там есть пара, которая дерется в весовой до 84 кг. Плюс Хирамагомедов высказался в адрес чемпиона. Поэтому, поймите меня, что я хочу закончить дело, хочу стать чемпионом Eagle FC, и если я сейчас не смогу подраться, то мне было бы интересно в любом случае подраться за пояс».

Шлеменко и Одилов должны возглавить турнир EFC 47, который состоится 1 апреля в Сочи.