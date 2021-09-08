Шлеменко: «Хабиб мне сделал предложение, от которого не смог отказаться»

Экс-чемпион Bellator в среднем весе россиянин Александр Шлеменко рассказал о переговорах с Хабибом Нурмагомедовым и его командой о бое против Артура Гусейнова.

«Мне написал Сергей [Жаткин — Прим. «СЭ»] от Хабиба. Вот так у нас какие-то подвижки начались, — сказал Шлеменко в интервью «СЭ». — Во вторник мне сразу же прислали предложение, и оно меня устроило. Сегодня мы еще раз окончательно созвонились непосредственно с Хабибом. Оговорили дату, соперника — то, что уже 100 процентов. Во вторник мы обговорили гипотетически. Он мне сделал предложение, от которого я не смог отказаться, потому что все было профессионально и достойно. Сегодня уже позвонили, сказали, что Артур Гусейнов готов, и то, что есть дата и место — 17 октября в городе Сочи».

Как отметил Шлеменко, его бой против Артура Гусейнова в лиге Хабиба Нурмагомедова Eagle FC пройдет 17 октября в Сочи.

На счету 37-летнего Шлеменко 60 побед, 13 поражений и 1 бой, признанный несостоявшимся.

Согласно Tapology, у 37-летнего Гусейнова 27 побед, 10 поражений и 1 ничья.