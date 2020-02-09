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Шевченко защитила чемпионский пояс, нокаутировав на UFC 247 Чукагян

08:08
Валентина Шевченко. Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Валентина Шевченко. Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко защитила свой титул. На турнире UFC 247 в Хьюстоне (США) 31-летняя представительница Киргизии победила нокаутом 31-летнюю американку Кэтлин Чукагян.

На счету Шевченко 19 побед в 22 боях. У ее соперницы 3 поражения после 16 выходов в октагон.

В главном бою вечера чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс встретится с американцем Домиником Рейесом. Джонс — лидер рейтинга лучших бойцов лиги вне зависимости от весовых категорий.

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