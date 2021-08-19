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Сергей Харитонов: «Чейк Конго будет вести грязный поединок»

21:14
Сергей Харитонов. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Сергей Харитонов. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Российский боец ММА Сергей Харитонов на медиа-дне Bellator 265 заявил, что ожидает от соперника — Чейка Конго — грязных действий.

Турнир UFC 265 пройдет в ночь на 21 августа в Анкасвилле (Коннектикут, США).

«Думаю, что Чейк Конго будет вести грязный поединок, — сказал Харитонов. — Он будет стараться вязаться со мной. Однозначно будет работать в стойке и стараться завязать — прижать меня к клетке, сделать тейкдаун, перевести в партер. Скорее всего, такой у него план. Но я готов к любому повороту событий. Готов биться с ним и в стойке, и в партере».

На счету 41-летнего Харитонова 32 победы и 8 поражений в ММА. У 46-летнего Конго 30 побед, 11 поражений и 2 ничьи.

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Илья Андреев все материалы автора

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