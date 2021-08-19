Сергей Харитонов: «Чейк Конго будет вести грязный поединок»
21:14
Российский боец ММА Сергей Харитонов на медиа-дне Bellator 265 заявил, что ожидает от соперника — Чейка Конго — грязных действий.
Турнир UFC 265 пройдет в ночь на 21 августа в Анкасвилле (Коннектикут, США).
«Думаю, что Чейк Конго будет вести грязный поединок, — сказал Харитонов. — Он будет стараться вязаться со мной. Однозначно будет работать в стойке и стараться завязать — прижать меня к клетке, сделать тейкдаун, перевести в партер. Скорее всего, такой у него план. Но я готов к любому повороту событий. Готов биться с ним и в стойке, и в партере».
На счету 41-летнего Харитонова 32 победы и 8 поражений в ММА. У 46-летнего Конго 30 побед, 11 поражений и 2 ничьи.
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