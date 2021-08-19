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Харитонов: «Мой сын живет в Киеве, тренируется в зале Амосова. Тяжеловес растет»

20:58
Сергей Харитонов. Фото Instagram
Сергей Харитонов. Фото Instagram
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Российский боец ММА Сергей Харитонов в интервью «СЭ» рассказал о том, что его старший сын живет в Киеве и тренируется в зале, где занимается непобежденный чемпион Bellator в полусреднем весе Ярослав Амосов.

«С первой женой мы познакомились на сборах, я как раз готовился к бою против Антонио Родриго Ногейры в 2004 году, — сказал Харитонов. — Это было в Крыму, в Феодосии, на динамовской базе. Тогда Крым был Украиной, а для меня украинский народ не просто братский — он как родной. У меня у самого корни с Украины. У деда по маминой линии фамилия Татарченко. Я на Украину приезжал и буду приезжать, тем более Киев для меня — самый лучший город в мире, в котором я хотел жить. Моя первая жена — Наташа — оттуда, и 13-летний сын у меня там растет. Кстати, он сейчас тренируется в одном зале с Ярославом Амосовым, у его тренера. Он борется и бьется — тяжеловес растет».

21 августа рано утром по московскому времени в Анкасвилле (Коннектикут, США) 41-летний Харитонов проведет бой с 46-летним Чейком Конго из Франции. Их поединок возглавит турнир Bellator 265.

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Илья Андреев все материалы автора

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