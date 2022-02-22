Сергей Харитонов анонсировал свой следующий бой

Российский тяжеловес Сергей Харитонов заявил, что в ближайшее время станет известно имя его нового соперника и дата поединка.

«Буквально сегодня мне позвонили и предложили провести следующий поединок. В ближайшие дни будет известна точная дата и имя моего следующего соперника», — рассказал Харитонов в Instagram.

В последнем бою Сергей Харитонов 29 января победил Тайрона Спонга из Суринама в главном поединке турнира Eagle FC 44, который прошел в Майами.

На счету 41-летнего Харитонова стало 32 победы и восемь поражений в смешанных единоборствах.