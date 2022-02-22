Али Багов примет участие в Гран-при АСА

Бывший чемпион ACA в легком весе Али Багов примет участие в Гран-при легковесов, которое стартует весной 2022 года, сообщил президент ACA Алексей Яценко.

В январе 2020 года 32-летний боец оставил титул чемпиона легкого веса и перешел выступать в полусредний. На счету Багова 32 победы и 10 поражений в 42 поединках.

Ранее ACA объявила об участии в Гран-при Эдуарда Вартаняна и Юсуфа Раисова, казахстанца Артема Резникова, а также бразильца Хакрана Диаса. Состав пар будет определен в результате жеребьевки.

Суммарный призовой фонд турнира составит свыше 800 тысяч долларов.