Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 19:30

Али Багов примет участие в Гран-при АСА

Бывший чемпион ACA Багов примет участие в Гран-при легковесов
Карен Саркисян
Корреспондент

Бывший чемпион ACA в легком весе Али Багов примет участие в Гран-при легковесов, которое стартует весной 2022 года, сообщил президент ACA Алексей Яценко.

В январе 2020 года 32-летний боец оставил титул чемпиона легкого веса и перешел выступать в полусредний. На счету Багова 32 победы и 10 поражений в 42 поединках.

Ранее ACA объявила об участии в Гран-при Эдуарда Вартаняна и Юсуфа Раисова, казахстанца Артема Резникова, а также бразильца Хакрана Диаса. Состав пар будет определен в результате жеребьевки.

Суммарный призовой фонд турнира составит свыше 800 тысяч долларов.

0
Читайте также
Британский бегун-олимпиец получил срок за помощь наркоторговцам. Дикая история в легкой атлетике
Дело Валиевой не помешает России вернуть гимн и флаг в декабре
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сергей Харитонов анонсировал свой следующий бой
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости