Расул Мирзаев проведет бой против Абдул-Рахмана Дудаева

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Расул Мирзаев проведет бой против Абдул-Рахмана Дудаева. Поединок пройдет в рамках промоушена ACA 26 марта.

В активе 34-летнего Мирзаева 18 побед и три поражения.

В 2012 году Мирзаев был приговорен к двум годам ограничения свободы за причинение смерти по неосторожности. По данным следствия, в ходе конфликта в середине августа 2011 года в центре Москвы у ночного клуба он ударил студента Ивана Агафонова, который после этого был госпитализирован и спустя несколько дней скончался, не приходя в сознание.