Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 17:27

Расул Мирзаев проведет бой против Абдул-Рахмана Дудаева

Иван Шитик
Корреспондент

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Расул Мирзаев проведет бой против Абдул-Рахмана Дудаева. Поединок пройдет в рамках промоушена ACA 26 марта.

В активе 34-летнего Мирзаева 18 побед и три поражения.

В 2012 году Мирзаев был приговорен к двум годам ограничения свободы за причинение смерти по неосторожности. По данным следствия, в ходе конфликта в середине августа 2011 года в центре Москвы у ночного клуба он ударил студента Ивана Агафонова, который после этого был госпитализирован и спустя несколько дней скончался, не приходя в сознание.

Расул Мирзаев
0
Читайте также
Чем коварны зимние пробежки? Польза и вред
Дело Валиевой не помешает России вернуть гимн и флаг в декабре
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Состоялась церемония взвешивания участников турнира RCC Intro 19

Сергей Харитонов анонсировал свой следующий бой
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости
Загрузка...