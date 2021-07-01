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Федор Емельяненко начал работу над кандидатской диссертацией на тему единоборств

1 июля 2021, 23:58
Федор Емельяненко. Фото Instagram
Федор Емельяненко. Фото Instagram
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Российский боец ММА Федор Емельяненко в своем Instagram поблагодарил преподавательский состав факультета физической культуры педагогического института НИУ "БелГУ". 44-летний спортсмен заявил, что успешно защитил научно-квалификационную работу.

«Огромное спасибо всему преподавательскому составу факультета физической культуры педагогического института НИУ «БелГУ» за внимательное отношение и поддержку! Сегодня, 1 июля, защитил научно-квалификационную работу на тему «Духовно-нравственные детерминанты в системе подготовки единоборцев смешанного стиля». Впереди предстоит работа над кандидатской диссертацией», — написал Емельяненко в Instagram.

Емельяненко проведет бой в Москве на турнире Bellator 23 октября. Имя соперника россиянина пока неизвестно.

На счету Емельяненко 39 побед и 6 поражений в ММА, результат еще одного поединка был аннулирован. В последний раз россиянин проводил бой в декабре 2019 года против американца Куинтона Джексона, тогда россиянин одержал победу в первом раунде.

 

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CQzEm1ahgOd/

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