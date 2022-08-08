Сэм Элви сломал челюсть на UFC on ESPN 40

Средневес UFC Сэм Элви (33-18) на UFC on ESPN 40 продлил свою безвыигрышную серию до 9 боев, проиграв 27-летнему Михалу Олексейчуку (17-5) техническим нокаутом в первом раунде. Более того, американец вышел из клетки со сломанной челюстью.

«На планете нет человека, который любит заниматься этим видом спортом больше, чем я, — приводит слова Элви Yardbarker. — Хотя сейчас у меня сломана челюсть после его первого точного удара по мне. Скорее всего, мне зафиксируют челюсть проволокой. Я должен вам сказать, что я не выбрал бы другую карьеру, если бы у меня была такая возможность много лет назад».

В последний раз Элви побеждал в 2018 году. Он выиграл у Джана Вилланте (17-14) на UFC Fight Night 131 в Ютике, США.