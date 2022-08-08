Майрбек Хасиев: «Поп-ММА рассчитан на недалекую публику»

Основатель АСА Майрбек Хасиев уверен, что популярный в России поп-ММА ждет судьба бразильских сериалов, которые в скором времени приелись аудитории.

«Поп-ММА гораздо раньше рухнет. Потому что вот эти глупые выходки, наигранные разборки, клоунада, все это быстро надоест, — сказал Хасиев в интервью «СЭ». — Вспомните бразильские сериалы. Они же надоели, их уже никто не смотрит сейчас. Поп-ММА... это все надоест.

Таксист и этот другой... который таксиста кинул. Вчера или позавчера бой был. Ролик скинули, как они друг друга лупят. Это же глупость. Молодой пацан, такой хилый... а этот накаченый. О весовых категориях там, по моему, вообще речи нет.

Все закончится, это недолго. А тем более хайп, который они предлагают людям, он рассчитан на недалекую публику. Пусть не обижаются на меня. Если вам нравится мат, извините меня, как я могу вас не называть недалеким человеком? Если вам нравятся эти глупости, наигранность... В конце концов мы же показываем спорт, кто сильнее, а не кто лучше умеет болтать глупости и выпендриваться».

В настоящее время в России популярными поп-ММА лигами являются Hardcore FC, Hype FC, «Наше Дело» и Arena.