Секундант Яна объяснил, почему он матерился в перерыве между раундами

Секундант российского бойца UFC Петра Яна (16-3) на UFC 273, профессиональный тайбоксер и кикбоксер Артем Левин рассказал, почему использовал мат в перерыве перед пятым раундом боя с Алджамейном Стерлингом (21-3).

«Пятый раунд был решающим, — сказал Левин в интервью на YouTube-канале Sport24. — В моем видении картины боя первый раунд забрал Петя. Два раунда он проиграл на земле, из-за борьбы. Четвертый раунд он забрал. Перед пятым раундом нужно было максимально донести, что нельзя брать эти риски на себя. Меньше борьбы. Больше стойки. Петя перебивал, Петя был точнее. В принципе тоннаж его ударов был намного мощнее, чем у Стерлинга.

В эмоциональной форме я попытался до него донести это. Почему эмоционально? Потому что это пятый раунд — в нем решалось, кто победит. Пятый раунд Петя забрал. Еще раз пересмотрев этот бой, я не увидел, какую другую подсказку можно было дать.

Да, можно было в более культурном виде высказать то, что я хотел высказать: «Петр, зачем тебе эта борьба. Ты прекрасно чувствуешь себя в стойке. Немножко граунд-энд-паунда — ударов на земле по лежачему. И поднимайся в стойку, ты там выглядишь более презентабельно». Так бы звучали мои слова, если перевести их на обычный, обыденный язык.

Если бы бой складывался по-другому, можно было бы дать указания в более спокойном виде. Иногда нужно использовать эмоциональную составляющую, чтобы донести важность происходящего момента и важность даваемой установки».

Ян проиграл Стерлингу раздельным решением судей (48-47, 47-48, 48-47) 10 апреля на UFC 273 в Джексонвилле, Флорида.