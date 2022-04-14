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Сегодня, 18:00

Артем Левин рассказал, что было в раздевалке Яна после поражения Стерлингу

Давид Хачатрян
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Секундант российского бойца UFC Петра Яна (16-3) на UFC 273, профессиональный тайбоксер и кикбоксер Артем Левин заявил, что поражение Алджамейну Стерлингу (21-3) Ян принял с достоинством.

«Мне понравилась реакция Петра. В октагоне он сказал: «Меня обокрали!», и многие начали реагировать на эти слова чуть-чуть неправильно. А в раздевалке он сказал: «Есть то, что есть. Мы ничего не будем оспаривать. Мы идем дальше — работаем и совершенствуемся», — сказал Левин в интервью на YouTube-канале Sport24.

Напомним, Ян проиграл Стерлингу раздельным решением судей (48-47, 47-48, 48-47) 10 апреля на турнире UFC 273 в Джексонвилле, Флорида (США).

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