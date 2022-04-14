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Сегодня, 17:04

Люке: «Сделаю все, чтобы нокаутировать Мухаммада»

Висенте Люке намерен нокаутировать Мухаммада в матче-реванше
Давид Хачатрян
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4-й номер рейтинга UFC в полусреднем весе Висенте Люке (21-7) намерен финишировать Белала Мухаммада (20-3) в матче-реванше.

«Я бы хотел, чтобы наш бой прошел в стойке, но шансы на это невелики, — сказал Люке в интервью изданию BJ Penn. — Я нокаутировал его в прошлом бою, поэтому он осознает, насколько я опасен в стойке. Думаю, он постарается перевести меня в партер и превратить бой в борцовское противостояние.

Я много и усердно занимался борьбой, поэтому не сомневаюсь, что нейтрализую все его действия. Затем я буду доносить удары и нокаутирую его. План на бой будет кардинально отличаться от того плана, что был у меня в нашем первом поединке. Тогда я вышел на коротком уведомлении, поэтому у меня не было времени заниматься геймпланом.

Сейчас все по-другому. Я хорошо изучил его. Я буду готов ко всему, что он мне предложит. Обещаю, что это будет очень агрессивный бой. Я сделаю все, чтобы победить досрочно".

Люке подерется с Белал Мухаммадом 17 апреля на UFC on ESPN 34 в Лас-Вегасе, Невада. Первый бой между бойцами состоялся 13 ноября 2016 года на UFC 205. Тогда бразилец нокаутировал Мухаммада в первом раунде.

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