Единоборства
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Секс-символ UFC покорила соцсети жгучими танцами

20:15
Пейдж Ванзант. Фото instagram.com
Пейдж Ванзант. Фото instagram.com
Теги:

Одна из самых популярных девушек в UFC Пейдж Ванзант опубликовала новые видео в своем Instagram. 26-летняя американка показала танцы со своим возлюбленным Остином Вандерфордом.

Ванзант записала несколько танцевальных роликов для TikTok. В среднем у каждого видео около 500 тысяч просмотров.

Ранее Ванзант опубликовала ряд откровенных фотографий.

За свою карьеру Ванзант провела 12 поединков, в которых одержала восемь побед при четырех поражениях. Она выступает в наилегчайшем дивизионе.

Единоборства / ММА: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир