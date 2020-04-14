Секс-символ UFC покорила соцсети жгучими танцами

Одна из самых популярных девушек в UFC Пейдж Ванзант опубликовала новые видео в своем Instagram. 26-летняя американка показала танцы со своим возлюбленным Остином Вандерфордом.

Ванзант записала несколько танцевальных роликов для TikTok. В среднем у каждого видео около 500 тысяч просмотров.

Ранее Ванзант опубликовала ряд откровенных фотографий.

За свою карьеру Ванзант провела 12 поединков, в которых одержала восемь побед при четырех поражениях. Она выступает в наилегчайшем дивизионе.