Секс-символ UFC выложила очень откровенное фото. Хотя казалось бы — куда уж более

Пейдж Ванзант — одна из самых популярных девушек в лиге смешанных единоборств UFC. За свою карьеру она провела 12 поединков, в которых одержала восемь побед при четырех поражениях. Она выступает в наилегчайшем дивизионе.

Девушка поделилась несколькими пикантными фотографиями, на которых проводит время со своим мужем Остином Вандерфордом, также бойцом ММА, выступающим в промоушене Bellator. Ванзант предстала перед подписчиками абсолютно обнаженной.