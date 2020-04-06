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Секс-символ UFC выложила очень откровенное фото. Хотя казалось бы — куда уж более

13:54
Пейдж Ванзант. Фото Instagram.
Пейдж Ванзант. Фото Instagram.
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Пейдж Ванзант — одна из самых популярных девушек в лиге смешанных единоборств UFC. За свою карьеру она провела 12 поединков, в которых одержала восемь побед при четырех поражениях. Она выступает в наилегчайшем дивизионе.

Девушка поделилась несколькими пикантными фотографиями, на которых проводит время со своим мужем Остином Вандерфордом, также бойцом ММА, выступающим в промоушене Bellator. Ванзант предстала перед подписчиками абсолютно обнаженной.

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