Хабиб назвал лучшего бойца в октагоне и вне его
11:34
Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов 25 апреля в Twitter обратился к Камару Усману накануне его поединка на UFC 261 против Хорхе Масвидаля.
«Удачи, брат! Ты лучший боец в октагоне и вне его», — написал Хабиб.
Нигерийский боец Камару Усман 25 апреля во втором раунде нокаутировал Хорхе Масвидаля и защитил титул чемпиона UFC в полусреднем весе.
Good luck my brother @USMAN84kg— khabib nurmagomedov (@TeamKhabib) April 24, 2021
You are the best, inside and outside octagon ?
Во втором раунде «Нигерийский кошмар» исполнил удар справа, чем отправил соперника на настил. Только Усман пошел добивать Масвидаля, рефери сразу остановил поединок.
Для Усмана это 14-я победа подряд в UFC.
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