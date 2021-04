Хабиб назвал лучшего бойца в октагоне и вне его

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов 25 апреля в Twitter обратился к Камару Усману накануне его поединка на UFC 261 против Хорхе Масвидаля.

«Удачи, брат! Ты лучший боец в октагоне и вне его», — написал Хабиб.

Нигерийский боец Камару Усман 25 апреля во втором раунде нокаутировал Хорхе Масвидаля и защитил титул чемпиона UFC в полусреднем весе.

Good luck my brother @USMAN84kg

You are the best, inside and outside octagon ?