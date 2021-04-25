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Хабиб назвал лучшего бойца в октагоне и вне его

11:34
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Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов 25 апреля в Twitter обратился к Камару Усману накануне его поединка на UFC 261 против Хорхе Масвидаля.

«Удачи, брат! Ты лучший боец в октагоне и вне его», — написал Хабиб.

Нигерийский боец Камару Усман 25 апреля во втором раунде нокаутировал Хорхе Масвидаля и защитил титул чемпиона UFC в полусреднем весе.

Во втором раунде «Нигерийский кошмар» исполнил удар справа, чем отправил соперника на настил. Только Усман пошел добивать Масвидаля, рефери сразу остановил поединок.

Для Усмана это 14-я победа подряд в UFC.

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