Сехудо: «Джон Джонс может провести еще 10 боев и остаться непобежденным»

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо в ходе интервью Youtube-каналу «The Schmo» рассказал о работе с Джоном Джонсом.

— Мы увидим Джонса в клетке в этом году?

— Вы увидите его в этом году. Джонс очень хочет драться, он мотивирован. Эта пауза ему на пользу, ему нужно было привести в порядок внутреннее состояние, восстановить тело. Но даже если он возьмет еще год паузы, я не разозлюсь на него. Он столько всего достиг... Был так хорош, что люди начали адаптироваться конкретно под него. Я говорил с ним: «Джон, тебе нужно вернуть в себе того голодного монстра, того зверя-технаря, которым ты когда-то был. Нельзя уже драться только этими киками, нужно инвестировать в новые навыки».

— Если не брать Нганну, то бой со Стипе за временный титул видится наиболее подходящим для Джона.

— Стипе такой боец... Честно говоря, у него нет настоящей нокаут-силы. Да, он выключил Вердума, но Вердум больше сам налетел на этот удар. Мне кажется, главный плюс Стипе — это функционалка. То, как он мог поднимать темп, задавливать. А побить Джона Джонса можно только силой и риском. Я выделяю пять точек — атака, контратака, выжидательность, чувствительность и умение брать риски. Джонс — это чувствительность. Он знает, как выигрывать бои. Контратаковать его навыки можно только риском и силой. Поэтому бой с Нганну был таким интригующим. И Джонса нельзя пересоперничать, победить его чисто спортивно-состязательными качествами. Как спортсмен — он лучший в UFC среди всех дивизионов.

— Когда вы начали работать с Джонсом, чем он удивил больше всего?

— Он удивил меня количеством моментов, в которых у он может добавить. Мы оба борцы. Я помню, как начал объяснять ему кое-какие моменты: «Джон, смотри, вот здесь становишься чуть-чуть подальше. Здесь чуть-чуть надо подправить правую руку. А вот здесь, когда делаешь этот финт, нужно дать резко по тормозам. Это даст тебе вот эту позицию». И он такой: «Генри, ты реально открыл мне глаза». Джон был у меня в зале уже три раза. Когда величайший всех времен приезжает к тебе три раза — это уже честь. В понедельник вечером он мне звонил, было уже очень поздно, я не смог ответить. Но мы на связи, он позвонит мне еще. Он очень уважительный, называет меня «тренером». Из-за этого я чувствую себя старым (смеется). Я считаю, что у него есть потенциал провести еще 10 боев и остаться непобежденным.

Джонс провел последний бой в феврале 2020-го, выиграв единогласным решением у Доминика Рейеса.