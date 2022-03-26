Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо поддержал решение Колби Ковингтона обратиться в полицию после нападения на него Хорхе Масвидаля у ресторана в Майами.

«Если бы я был на месте Колби... Трудно не обратиться в полицию, когда тебя бьют исподтишка. Если бы кто-то ударил исподтишка меня, я бы обратился в полицию. Я бы реально подал заявление. Мне плевать, кто ты. Потому что бить исподтишка — это не круто.

Планом Б для Колби я вижу подраться с ним [Масвидалем] еще раз. Но теперь — с получением доли PPV. Колби нужно сказать Дане: «Я отзываю заявление, если вы даете мне реванш с Хорхе. Но — с долей PPV», — сказал Сехудо на Youtube-канале «The Schmo».

5 марта Ковингтон победил Масвидаля единогласным решением на UFC 272. Несколько дней назад Масвидаль напал на Ковингтона сзади, когда тот стоял у ресторана в Майами. Кубинец нанес два удара и выбил своему бывшему сопернику зуб. Позже Ковингтон обратился в полицию, и Масвидаль был задержан.