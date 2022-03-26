Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо ответил отказом на предложение Петра Яна стать его угловым в поединке против Алджамейна Стерлинга.

«Буду ли я его угловым? — сказал Сехудо на Youtube-канале «The Schmo». — Абсолютно нет (смеется). Много чести для него. Это он может быть в роли того, кто будет носить мою ракушку. Я не собираюсь быть его водоносом. Кто бы из них ни выиграл пояс — он или Стив Аркел (вымышленный чернокожий персонаж американского ситкома — прим.), его задачей будет держать пояс, пока я не вернусь. Поэтому ответ — абсолютно нет. Петр Ян, меня от тебя тошнит. Если я когда-то буду твоим угловым, то возьму с тебя 20%, а не 10.

Если серьезно, я бы мог быть его угловым, если бы он был моим бойцом. Но я не тот, кто будет твоим чирлидером, водоносом, тем, кто прикладывает лед. Не тот, кто вписывается в твои драмы. Я не тот, кто будет угловым по таким причинам. Если ты один из моих бойцов, с кем я работаю — тогда да".

Ян не сможет привезти на бой со Стерлингом своих привычных угловых, потому что им не одобрили американскую визу. Стерлинг и Ян подерутся 9 апреля на UFC 273 в Джеконвилле, Флорида.