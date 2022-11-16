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Сегодня, 11:18

Шон Стриклэнд: «Перейра недолго будет чемпионом»

Шон Стриклэнд считает, что Алекс Перейра не сможет долго удерживать чемпионский пояс
Давид Хачатрян
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Седьмой номер рейтинга среднего веса UFC Шон Стриклэнд (25-4) заявил, что Роберт Уиттакер (24-6) и Марвин Веттори (18-5) имеют высокие шансы на победу над Алексом Перейрой (7-1).

«Он [Перейра] нокаутировал меня, снимаю перед ним шляпу, — сказал Стриклэнд в интервью Helen Yee. — Он большой, чертовски страшный бразилец, зарабатывающий много денег. Если бы я вышел против него и стал бороться, у меня бы был шанс на победу? Я думаю, что да.

Когда Уиттакер или Веттори выйдут с ним в октагон и просто будут бороться, то они победят. Он [Перейра] недолго будет чемпионом, несмотря на то что он дикарь».

Перейра победил Исраэля Адесанью (23-2) техническим нокаутом в пятом раунде и стал новым чемпионом UFC в среднем весе. Бой состоялся 12 ноября на UFC 281 на «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке, США.

Алекс Перейра
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