Патрики Фрейре: «Усман Нурмагомедов не заслуживает титульного боя»

Чемпион легкого дивизиона Bellator Патрики Фрейре (24-10) сказал, что в дивизионе есть бойцы, которые заслуживают боя за пояс больше, чем Усман Нурмагомедов (15-0).

«Он [Нурмагомедов] хорошо бьет ногами, очень спокоен. У него хорошая борьба, он очень опасен, — отметил бразилец в интервью SHAK MMA. — Но я не считаю, что он заслужил титульный бой. Но Bellator назначили мне бой против него, поэтому погнали. В дивизионе есть парни, которые заслуживают титульного боя больше. Есть еще один русский [Александр Шаблий], есть Тофик Мусаев, много парней».

Нурмагомедов подерется за титул чемпиона Bellator в легком весе против Фрейре 18 ноября на Bellator 288 в Чикаго, США.