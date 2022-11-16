Гилберт Бернс назвал имя потенциального соперника

Бразильский полусредневес UFC Гилберт Бернс (20-5) считает, что его следующий бой пройдет 21 января 2023 года в Бразилии на UFC 283. Возможный соперник — Белал Мухаммад (22-3).

«Мяч на стороне UFC. Я думаю, что они на самом деле хотят, чтобы я подрался с Хорхе Масвидалем, но я не собираюсь его ждать, — отметил Бернс в интервью MMA Underground. — UFC сообщили, что я подерусь в Бразилии, так что я просто сижу и жду, когда мне дадут соперника в Бразилии. После этого я готов встретиться с Масвидалем, если он еще будет актуален.

На данный момент мой предполагаемый соперник — это Белал Мухаммад. Просто потому, что он занял мое место в рейтинге. Мы бы провели хороший бой. А так мне все равно, с кем драться. Я лишь знаю, что все хотят увидеть мой бой в Бразилии».

Бернс в прошлом бою проиграл Хамзату Чимаеву (12-0) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28) 10 апреля на UFC 273 в Джексонвилле, США.

Мухаммад в прошлом бою победил Шона Брэди (15-1) техническим нокаутом во втором раунде 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.