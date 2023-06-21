Министр спорта Дагестана: «Я против того, чтобы молодые борцы меняли гражданство»

Министр спорта Республики Дагестан Сажид Сажидов прокомментировал смену спортивного гражданства некоторыми российскими борцами.

«Из-за большой конкуренции внутри страны некоторые спортсмены, вторые и третьи номера, принимают решение выступать за другие страны, чтобы выступать на международных стартах. Я против того, чтобы молодые ребята куда-то уходили. Они тренируются в наших залах, школах. Государство немало денег вкладывает в то, чтобы воспитать этих спортсменов. В молодых борцах мы видим перспективы.

Кроме того, они увеличивают внутреннюю конкуренцию. Чем больше конкуренция внутри страны, тем сильнее мы становимся заграницей. Пройдя такой отбор, наши борцы могут рассчитывать на медаль. Я против смены гражданства, когда это касается молодежной сборной. Но бывают ситуации, когда семьи уезжают в другие страны. В таких случаях смена гражданства допускается. В Азербайджан у нас много ребят ушло. А там они стали Олимпийскими чемпионами и чемпионами мира, к сожалению», — приводит слова Сажидова MMA.Metaratings.ru.

Ранее российский борец вольного стиля Даурен Куруглиев получил гражданство Греции. На чемпионате Европы 2023 года спортсмен завоевал золотую медаль в весовой категории до 86 килограмм.

«А если говорить о Куруглиеве… Он — возрастной спортсмен. Я считаю, что он все показал внутри страны. На протяжении нескольких лет Куруглиев никак не мог стать лидером в России. Понимая, что Артура Найфонова он не может пройти, было принято решение сменить гражданство. Думаю, ему осталось бороться один олимпийский цикл, а потом он завершит карьеру. Таким ребятам министерство разрешает сменить гражданство, чтобы они могли вписать свои имена в историю мирового спорта», — сказал Сажидов.