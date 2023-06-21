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Стрикленд рассказал, как должен питаться настоящий мужчина

Давид Хачатрян
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Седьмой номер рейтинга UFC в среднем весе Шон Стрикленд (26-5) рассказал, какую пищу он предпочитает.

«Какая у меня любимая еда? Всякая дешевая хрень, не знаю... может быть, гамбургер. Я даже не знаю. Мужик ест хорошую еду только ради киски. Если ты одинокий мужик и говоришь, что твоя любимая еда — это суши или пицца, значит ты гребаный гей, братан. Если ты одинокий мужик — иди домой и жри дешевую еду», — сказал Стрикленд в интервью Алексу Бехунину.

Стрикленд подерется с россиянином Абусупьяном Магомедовым (25-4) 1 июля на UFC on ESPN 47 в Лас-Вегасе, США.

Шон Стрикленд
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