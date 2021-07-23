Проводников против Багаутинова: озвучена дата и регламент боя

Бой между экс-чемпионом WBO в первом полусреднем весе Русланом Проводниковым и бывшим претендентом на титул UFC в наилегчайшем весе Али Багаутиновым состоится 18 декабря на турнире Open FC в Москве.

Пятираундовый боксерский бой по три минуты пройдет в рейдже, являющемся гибридом клетки и ринга. Об этом сообщили организаторы OPEN FC на пресс-конференции, которая состоялась сегодня в Санкт-Петербурге.

37-летний Проводников провел последний бой в июне 2016 года, уступив единогласным решением американцу Джону Молине по итогам 12-ти раундов.

36-летний Багаутинов провел два поединка в профессиональном боксе, победив единогласными решениями судей Антона Бекиша и Андрея Калечица.