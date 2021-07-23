Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Tokyo 2020
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Проводников против Багаутинова: озвучена дата и регламент боя

21:18
Теги:

Бой между экс-чемпионом WBO в первом полусреднем весе Русланом Проводниковым и бывшим претендентом на титул UFC в наилегчайшем весе Али Багаутиновым состоится 18 декабря на турнире Open FC в Москве.

Пятираундовый боксерский бой по три минуты пройдет в рейдже, являющемся гибридом клетки и ринга. Об этом сообщили организаторы OPEN FC на пресс-конференции, которая состоялась сегодня в Санкт-Петербурге.

37-летний Проводников провел последний бой в июне 2016 года, уступив единогласным решением американцу Джону Молине по итогам 12-ти раундов.

36-летний Багаутинов провел два поединка в профессиональном боксе, победив единогласными решениями судей Антона Бекиша и Андрея Калечица.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Ислам Бабаджанов все материалы автора

Читайте также

«Карпин не позовет Дзюбу? Уже была ситуация с Денисовым, когда Черчесов ошибся». Орлов — о переменах в сборной
Расписание соревнований по футболу на Олимпийских играх-2020 в Токио
РФС назвал условия работы Карпина со сборной России
Первый медальный день Олимпиады: сколько наград ждать от России?
«Прямо сейчас я никто. Чернорабочий, который хочет выиграть медальку». Вяхирева забыла про золото Рио и думает только о Токио
vs
0
Офсайд