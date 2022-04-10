Российский рефери раскритиковал судей поединка между Петром Яном и Алджамейном Стерлингом

Российский рефери Виктор Корнеев раскритиковал судей поединка за титул чемпиона UFC в легчайшем весе между Петром Яном и Алджамейном Стерлингом.

«Первый раунд я бы отдал Яну, он шел первым номером весь раунд. Удары ногами Стерлинга приходились по защите. Там было четыре удара, которые Ян пропустил, Стерлинг также пропустил четыре. Не понимаю, откуда взяли статистику с 11 ударами Стерлинга, не знаю, как они считали.

Четвертый и пятый раунды за Яном, второй раунд можно было с натяжкой отдать Стерлингу со счетом 10:8. Но даже если так, счет должен быть 47:47, и три раунда в любом случае остаются за Яном. Нужно быть некомпетентным человеком, чтобы отдать первый раунд Стерлингу, я не согласен с решением американских судей», — цитирует ТАСС Корнеева.

Сегодня, 10 апреля Ян проиграл Стерлингу раздельным решением судей. После поединка россиянин заявил, что судьи украли у него победу.

Бойцы провели второй поединок между собой. Первый бой состоялся в марте 2021 года, тогда американец одержал победу из-за дисквалификации россиянина за запрещенный удар коленом. На счету 32-летнего Стерлинга 21 победа и 3 поражения в профессиональной карьере, у 29-летнего Яна 16 побед и 3 поражения.