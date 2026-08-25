Умар Нурмагомедов: кто следующий соперник на UFC

Следующим соперником российского бойца Умара Нурмагомедова станет китаец Сонг Ядонг. Поединок пройдет 29 августа 2026 года на турнире UFC Fight Night в Шанхае (Китай) и станет главным событием вечера. Нурмагомедов занимает 3-е место в рейтинге легчайшего веса UFC, Сонг — 6-е.

Изначально Нурмагомедов должен был провести бой с Дэвидом Мартинесом 25 июля в Абу-Даби. UFC позднее изменил планы и официально назначил россиянину встречу с Сонгом в Шанхае.

30-летний Нурмагомедов подходит к поединку с профессиональным рекордом 20 побед и 1 поражение. После проигрыша Мерабу Двалишвили в титульном бою в январе 2025 года россиянин победил Марио Баутисту и Дейвисона Фигейреду единогласными решениями судей.

28-летний Сонг имеет рекорд 23-9-1. В последнем поединке 30 мая 2026 года китайский боец победил Фигейреду удушающим приемом во втором раунде.

UFC: последние новости, расписание турниров, результаты боев, рейтинги и статистика российских бойцов