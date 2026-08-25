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Умар Нурмагомедов: кто следующий соперник на UFC — Сонг Ядонг

Умар Нурмагомедов: кто следующий соперник на UFC

Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Умар Нурмагомедов.
Фото Getty Images

Следующим соперником российского бойца Умара Нурмагомедова станет китаец Сонг Ядонг. Поединок пройдет 29 августа 2026 года на турнире UFC Fight Night в Шанхае (Китай) и станет главным событием вечера. Нурмагомедов занимает 3-е место в рейтинге легчайшего веса UFC, Сонг — 6-е.

Изначально Нурмагомедов должен был провести бой с Дэвидом Мартинесом 25 июля в Абу-Даби. UFC позднее изменил планы и официально назначил россиянину встречу с Сонгом в Шанхае.

30-летний Нурмагомедов подходит к поединку с профессиональным рекордом 20 побед и 1 поражение. После проигрыша Мерабу Двалишвили в титульном бою в январе 2025 года россиянин победил Марио Баутисту и Дейвисона Фигейреду единогласными решениями судей.

28-летний Сонг имеет рекорд 23-9-1. В последнем поединке 30 мая 2026 года китайский боец победил Фигейреду удушающим приемом во втором раунде.

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