Петр Ян обратился к болельщикам после поражения в титульном поединке с Алджамейном Стерлингом

Российский боец Петр Ян обратился к болельщикам после поражения от американца Алджамейна Стерлинга в поединке за чемпионский пояс в легчайшем весе на турнире UFC 273.

«Спасибо, что пишете и поддерживаете. Да, бой сложился так, как сложился, не в нашу пользу, но мы будем двигаться дальше. Не стоит опускать руки, на этом жизнь не заканчивается. Еще подеремся!» — сказал Ян в видео, которое опубликовал у себя в соцсетях.

Сегодня, 10 апреля Ян проиграл Стерлингу раздельным решением судей.

Бойцы провели второй поединок между собой. Первый бой состоялся в марте 2021 года, тогда американец одержал победу из-за дисквалификации россиянина за запрещенный удар коленом. На счету 32-летнего Стерлинга 21 победа и 3 поражения в профессиональной карьере, у 29-летнего Яна 16 побед и 3 поражения.